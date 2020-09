Coronavirus: le traitement au plasma testé et jugé prometteur en Suisse

Le traitement contre le nouveau coronavirus utilisant du plasma de personnes guéries du Covid-19 est aussi testé en Suisse et est jugé prometteur, rapporte mardi la télévision publique suisse (RTS).

Ce traitement testé dans les Hôpitaux universitaires de Bâle et Zurich est basé sur le transfert du plasma contenant des anticorps, prélevé chez une personne guéri du Covid-19, à un patient en phase aiguë de la maladie pour l’aider à la guérison, explique RTS sur son site Internet.

Pour le professeur Manuel Battegay, chef du département des maladies infectieuses et d’hygiène hospitalière à l’Hôpital universitaire de Bâle, et qui a mené des tests cliniques, « les résultats des études suisses et internationales sont prometteurs, avec à la fois une réduction de la mortalité des patients hospitalisés et une absence d’effets secondaires ».

Mise sous pression par Donald Trump, l’autorité sanitaire américaine, la FDA, a approuvé en urgence le traitement utilisant du plasma de personnes guéries du Covid-19. Le président américain a qualifié l’annonce de « percée historique » pour le traitement du Covid-19, de nature à « sauver un nombre considérable de vies ». Donald Trump a appelé les personnes remises du coronavirus à faire don de leur plasma, via une plateforme nationale en ligne. Cette décision est jugée précipitée, notamment par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui fait valoir que l’efficacité de la mesure n’est pas démontrée.