Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

– Plus de 300 millions de cas dans le monde

Plus de 300 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l’AFP à partir de bilans officiels vendredi à 15H45 GMT.

Au total, 300.042.439 cas d’infection ont été diagnostiqués depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019.

La pandémie a fait plus de 5,47 millions de morts dans le monde, selon le bilan de l’AFP. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 836.241 morts, suivis par le Brésil (619.822), l’Inde (483.178) et la Russie (314.604).

L’Organisation mondiale de la santé estime toutefois, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

– Le Covid « ne sera pas là pour toujours » dans sa forme actuelle

Le Covid-19 « tel que nous le connaissons aujourd’hui ne sera pas là pour toujours », du moins dans sa forme actuelle, a promis vendredi Joe Biden, au moment où les Etats-Unis affrontent une nouvelle vague de la pandémie.

« Mais avoir le Covid dans notre environnement et sur la planète, cela va probablement persister », a-t-il reconnu.

– USA: la Cour suprême divisée sur l’obligation vaccinale

La Cour suprême des Etats-Unis semblait vendredi divisée sur l’obligation vaccinale voulue par Joe Biden pour certaines entreprises, les juges progressistes y paraissant très favorables et les conservateurs bien plus sceptiques.

Mais la majorité des neuf juges a paru soutenir une mesure qui imposerait aux employés des structures de santé qui bénéficient de subventions fédérales de se faire vacciner.

– L’Allemagne restreint l’accès aux restaurants et bars

Face à la montée des infections au variant Omicron, l’Allemagne va encore restreindre l’accès aux restaurants et cafés mais alléger les délais de quarantaine pour éviter une éventuelle paralysie du pays, a annoncé le chancelier Olaf Scholz.

– Non-vaccinés: le président français assume ses propos

Le président français Emmanuel Macron a affirmé assumer « totalement » ses propos controversés de mardi sur les non-vaccinés qu’il a dit avoir envie « d’emmerder », accusant certains d’entre eux de faire de « leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan ».

– Djokovic toujours en rétention en Australie

Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic a remercié ses soutiens « à travers le monde », vendredi jour du Noël orthodoxe, depuis le centre de rétention de Melbourne où il a été placé après l’annulation de son visa en raison du flou entourant sa situation vaccinale.

– Des militaires déployés dans des hôpitaux britanniques

Plusieurs centaines de militaires vont être déployés en renfort des hôpitaux et services ambulanciers britanniques, confrontés à un absentéisme croissant et à une hausse des hospitalisations en raison du Covid-19, ont annoncé les autorités.

– NBA: l’entraîneur des Mavericks, Jason Kidd, testé positif

L’entraîneur des Dallas Mavericks (NBA) Jason Kidd a été testé positif au Covid-19 et sera remplacé sur le banc par son assistant Sean Sweeney ce vendredi soir lors du match contre Houston, a annoncé son club.

– Des hauts responsables en quarantaine à Hong Kong

Plusieurs dizaines de hauts responsables de Hong Kong ont été envoyés en camp de quarantaine pour 21 jours après avoir côtoyé des personnes infectées lors d’une fête ayant rassemblé une grande partie de l’élite politique de la ville.

– Inde: un grand festival hindou autorisé

Un tribunal indien a rejeté une demande d’annulation d’un grand festival hindou, en dépit des craintes que ce rassemblement ne propage l’épidémie, dans un pays marqué par une recrudescence des cas dus au variant Omicron.