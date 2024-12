La crash d’un avion de la compagnie Jeju Air lors de son atterrissage à Muan, en Corée du Sud, vraisemblablement à la suite d’une collision avec des oiseaux, a fait au moins 167 morts dimanche, une catastrophe aérienne sans précédent en Corée du Sud.

Les chances de retrouver d’autres survivants, en plus des deux membres d’équipage extraits de la carcasse en feu peu après l’accident en début de matinée, s’amenuisent au fil des heures.

Alors que la nuit était tombée, les pompiers ont relevé leur bilan à 167 morts confirmées sur les 181 personnes à bord du vol JJA-2216 qui reliait Bangkok à Muan dans le sud-ouest de la Corée du Sud: 175 passagers, dont deux ressortissants thaïlandais, et six membres d’équipage.

L’accident s’est produit dimanche à 09H03 (00H03 GMT), selon les autorités.

Selon le ministère des Territoires, la tour de contrôle a averti l’équipage du vol d’une collision avec des oiseaux. Le pilote a émis un message d’alerte (« Mayday ») avant de s’écraser deux minutes plus tard en tentant de se poser.

« La cause de l’accident est présumée être une collision avec des oiseaux combinée à des conditions météorologiques défavorables. Cependant, la cause exacte sera annoncée à l’issue d’une enquête », a déclaré lors d’un point de presse Lee Jeong-hyun, chef de la caserne de pompiers de Muan, ville située à environ 290 kilomètres au sud de Séoul.

Une vidéo diffusée par la chaîne locale MBC montre l’appareil – un Boeing 737-8AS entré en service en 2009, selon le site spécialisé Flightradar – en train d’atterrir avec de la fumée s’échappant des moteurs. L’avion heurte un mur en bout de piste et est immédiatement englouti par les flammes.

