Ce que contient le livre "explosif" qui inquiète Donald Trump

L'écrivain Michael Wolff publie un livre hautement explosif sur la première année de présidence de Donald Trump. Largement cité dans l'ouvrage, l'ancien conseiller du président, Steve Bannon, y attaque frontalement ce dernier et son entourage.

«Feu et Fureur: à l'intérieur de la Maison-Blanche de Trump» (Fire and Fury: Inside the Trump White House), qui sort en librairie ce vendredi 5 janvier, plonge dans l'univers chaotique qui entoure le président américain. Selon le quotidien britannique The Guardian , qui en a publié des extraits mercredi, le livre est «explosif». L'auteur, Michael Wolff, dit s'appuyer sur plus de deux cents entretiens réalisés avec Trump en personne ainsi qu'avec des membres de son entourage proche et de l'administration présidentielle. Il affirme avoir profité d'un «accès semi-permanent au canapé de l'aile ouest de la Maison-Blanche» qui abrite le Bureau ovale, où il a passé dix-huit mois à observer le nouveau président et son entourage.

L'une de ses principales sources est Steve Bannon, l'ancien directeur de campagne de Trump, puis son conseiller stratégique, retourné depuis son limogeage en août 2017 à la tête du site ultraconservateur Breitbart News. Bannon ne ménage pas son ancien patron. Il qualifie de «trahison» et d'«antipatriotique» la rencontre de juin 2016 entre le fils de Trump, Donald Junior et une avocate russe proche du Kremlin qui lui propose des informations compromettantes sur Hillary Clinton.

Pour l'ancien conseiller, le procureur Mueller, qui dirige l'enquête concernant une éventuelle collusion de la Russie dans la campagne présidentielle, va «éclater Donald Junior comme un œuf à la télévision nationale». Face à cette enquête, les conseillers de Trump sont avec leur insouciance, «sur une plage, en train d'essayer d'arrêter un ouragan de catégorie 5».

Le livre rapporte aussi les ambitions d'Ivanka Trump, qui, plutôt qu'Hillary Clinton, se verrait bien «première femme présidente des États-Unis». Aux côtés de son époux Jared Kushner, et du conseiller économique Gary Cohn, Ivanka aurait été en conflit ouvert avec un autre groupe mené par Bannon. L'atmosphère délétère qui règne à la Maison-Blanche est également du fait de Trump lui-même, qui qualifierait ses collaborateurs de «pleurnichard», de «lèche-bottes», ou encore d'«idiots».

Ivanka Trump, d'après Wolff, s'amuserait auprès de ses amis du secret de la coiffure de son père: indiquant qu'il avait eu recours à une opération de réduction du cuir chevelu, la couleur approximative de sa chevelure serait due à un produit appelé ‘Just for Men' que l'impatience de Trump empêche d'agir complètement.

Trump apprécierait également de manger des hamburgers seul le soir dans son lit, lorsque son emploi du temps le permet. Son goût pour les hamburgers Mcdonald est aussi dû à sa peur d'être empoisonné: il compte sur le fait que «personne ne sait qu'il vient les acheter et que la nourriture est préparée très à l'avance».

Trump dénonce un tissu de «mensonges»

Le livre souligne également la surprise de Trump et de son équipe devant la victoire à l'élection présidentielle. Le soir même, lorsqu'il comprend qu'il vient d'être élu, Trump est frappé de stupeur. Melania Trump, elle, fond en larmes, qui ne sont «pas de joie».

L'administration fonctionne de façon souvent erratique, parfois perverse. La publication du décret interdisant l'entrée du territoire américain aux ressortissants de sept pays majoritairement musulmans, aurait été délibérément publiée un vendredi afin de «rendre fous» les libéraux devant le chaos assuré de régner dans les aéroports les jours suivants.

Donald Trump a aussitôt réagi aux révélations du livre. Il a déclaré que Bannon «avait très peu à voir avec [sa] victoire historique», et qu'il avait «perdu la raison» après avoir «perdu son poste». Jeudi soir, dans un tweet rageur, il a aussi dénoncé un contenu «plein de mensonges». «J'ai autorisé Zéro accès à la Maison Blanche à l'auteur de ce livre dingue! Je ne lui ai jamais parlé pour un livre. Plein de mensonges, déformations et sources qui n'existent pas», écrit le président américain.

Son avocat a de son côté annoncé de possibles poursuites judiciaires contre Bannon, tandis que la porte-parole de Melania Trump a déclaré que le livre devrait être «vendu dans le rayon déstockage de fiction». Jeudi, les avocats de Donald Trump avaient aussi demandé, en vain, la non-publication de ce livre, dénonçant des compte-rendus «faux/sans fondement».

Par Shannah Mehidi