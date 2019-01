Comics et manga au festival de BD d'Angoulême

Le plus grand festival européen de BD, qui se tient de jeudi à dimanche à Angoulême, dans le sud-ouest de la France, met cette année les comics et les mangas avec 2.500 m2 réservés à l'honneur pour sa 46e édition.

Un coup de chapeau à Batman, qui fête son 80e anniversaire, et un hommage à l'artiste italien Milo Manara ("Le déclic", "Caravage") et aux mangakas Taiyo Matsumoto ("Sunny") et Tsutomu Nihei ("Blame!") compteront parmi les temps forts du festival qui décerne chaque année son "Fauve d'Or" consacrant le meilleur album BD de l'année.

Angoulême est le principal rassemblement européen de la bande dessinée, avec quelque 1.500 auteurs présents.

Dès mercredi, sera décerné le grand prix du Festival qui récompense chaque année un auteur pour l'ensemble de son œuvre.

Lire aussi: Au premier festival Comic-Con d'Arabie saoudite, "on est libre"

Trois illustrateurs, dont une femme, peuvent prétendre à succéder à l'Américain Richard Corben, couronné l'an dernier: le Français Emmanuel Guibert, la Japonaise Rumiko Takahashi et l'Américain Chris Ware. Seule une femme, Florence Cestac en 2002, a remporté le grand prix d'Angoulême en 45 ans.

Mais c'est surtout le Fauve d'Or qu'auteurs et éditeurs attendent avec impatience: ils sont 45 auteurs à pouvoir prétendre à cette distinction, dont le Français Riad Sattouf, pour le quatrième volet de "L'Arabe du futur", un best-seller vendu déjà à plus de 216.000 exemplaires en France et traduit dans une quinzaine de langues.

Lire aussi: Décès de la légende de la bande dessinée américaine Stan Lee

En lice également, l'Américaine Emil Ferris ("Moi ce que j'aime c'est les monstres") et deux anciens dessinateurs du journal satirique Charlie Hebdo: Luz ("Indélébiles") et Catherine Meurisse ("Les grands espaces").

Le jury, présidé par l'auteure belge Dominique Goblet, remettra également un prix spécial du jury, le prix de la Série, le prix Révélation et le prix du Patrimoine.