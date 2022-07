Grâce à son étroite collaboration avec le Maroc et les Etats-Unis, Israël a annoncé récemment l’ouverture imminente et en continu du point de passage d’Allenby entre la Cisjordanie et la Jordanie. L’occasion de revenir sur l’histoire de ce pont reliant les deux rives du Jourdain et construit pour la première fois il y a plus de cent ans.

«Extrêmement fréquenté par les Palestiniens», comme le rappelle i24 news, le pont d’Allenby devrait bientôt être ouvert 7/7j et 24/24h, à la suite de négociations entre responsables américains, marocains et palestiniens. Ce point de passage permettant de franchir le fleuve du Jourdain dans la vallée éponyme a été mis en place pour la première fois en 1885 par le Mutasarrifate de Jérusalem –gouvernorat de l’Empire ottoman.

A cette époque, de nombreuses provinces arabes sont sous domination ottomane et les Britanniques cherchent à les conquérir. En 1917, le général anglais prend Jérusalem et un an plus tard, il reconstruit le pont sur les vestiges de la version ottomane.

En 1927, le tremblement de terre de Jéricho fait périr quelque 300 personnes jusqu’à Jérusalem et détruit le pont d’Allenby qui s’effondre dans le fleuve.

Le pont s’écroule une deuxième fois le 16 juin 1946, lors de «La Nuit des Ponts» (Leil ha-Gesharim en hébreu), une opération de sabotage organisée par les forces de la Haganah (organisation de défense sioniste la plus importante avant la création de l’Etat hébreu) contre le gouvernement mandataire britannique.

A cause de la Guerre des Six-Jours en 1967, le pont est de nouveau détruit, remplacé par un pont temporaire en treillis.

Ce n’est finalement qu’en 1994 qu’on lui connaît sa forme moderne. A la suite du traité de paix entre Israël et la Jordanie, signant la fin de décennies de guerre entre les deux voisins, un nouveau passage pavé, mitoyen de l’ancien en bois, est édifié grâce au financement du gouvernement japonais.

À noter que dès la fin des années 1980, l’administration civile israélienne, conjointement avec la mairie de Jéricho, décide de bâtir une istiraha (zone d’attente) à proximité du pont, dans le but de réunir les passagers en fonction de leurs villes de provenance de Cisjordanie.

L’ouverture continue du passage qui devrait avoir lieu prochainement pourrait ainsi désengorger l’espace de transit au sein duquel les voyageurs attendaient souvent de longues heures, étant donné qu’il s’agit de l’unique sortie vers le monde extérieur des Palestiniens de Cisjordanie.

En effet, les voyageurs palestiniens désirant voyager à l’étranger doivent impérativement présenter un permis de voyage délivré par les autorités israéliennes pour passer dans un premier temps ce pont, puis se rendre à l’aéroport international Reine-Alia de Amman, capitale jordanienne. Ils ne sont pas autorisés à transiter par l’aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv.