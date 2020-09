Cinq ans après « Charlie », le procès des attentats de janvier 2015 s’ouvre à Paris

Plus de cinq ans après les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, des policiers et une supérette juive, qui avaient semé l’effroi en France et à l’étranger, un procès hors norme s’ouvre mercredi à Paris sous haute surveillance policière.

Pour marquer l’ouverture de ce procès historique, Charlie Hebdo a décidé de republier les caricatures de Mahomet, celles-là même qui avaient fait de l’hebdomadaire satirique une cible pour les jihadistes. C’est « un choix courageux, un choix digne (…) une affirmation très forte de leur liberté d’expression, de leur refus de l’intimidation », a salué Christophe Deloire, le président de Reporters sans frontières (RSF), devant le tribunal, auprès de l’AFP.

Et depuis Beyrouth mardi soir, le président Emmanuel Macron a défendu « la liberté de blasphémer » en France. « Demain, nous aurons tous une pensée pour les femmes et les hommes lâchement abattus » en janvier 2015, a ajouté le président.

Cette republication a toutefois déclenché l’ire du Pakistan, qui l’a condamnée mardi soir avec « la plus grande fermeté ».

Durant deux mois et demi, 150 témoins et experts vont se succéder devant la cour d’assises spéciale, chargée de juger ces attaques hors norme.

Quatorze accusés sont poursuivis, soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique aux frères Saïd et Chérif Kouachi et à Amédy Coulibaly, auteurs des tueries qui ont fait 17 morts entre les 7 et 9 janvier, secouant la France et le reste du monde.

Plusieurs millions de personnes, dont de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, avaient défilé le 11 janvier à Paris et dans des villes de province contre ces attaques, lors d’une manifestation monstre d’ampleur inédite.