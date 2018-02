La CEDEAO pour une mise en place "graduelle" de la monnaie unique dès 2020

La Task force présidentielle sur la monnaie unique de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui s'est réunie mercredi à Accra, a adopté une nouvelle feuille de route stipulant notamment une mise en place "graduelle" de cette monnaie dès 2020.

Dans le communiqué final ayant sanctionné cette 5ème réunion de la Task force, les chefs d’Etat membres ont réaffirmé "leur engagement politique à réaliser la monnaie unique de la CEDEAO en 2020", faisant part de leur adhésion à une "approche graduelle privilégiant un démarrage avec les pays qui respectent les critères de convergence tandis que les autres pourront s’y joindre ultérieurement".

Ils ont également salué les progrès réalisés par les Etats membres et les encouragent à poursuivre les efforts pour le respect des critères de convergence et le renforcement du mécanisme de surveillance multilatérale.

La Task force présidentielle a, en outre, réitéré son engagement à financer le programme de la monnaie unique par les Etats membres et leurs Banques centrales, tout en invitant le Comité des gouverneurs et le Conseil de convergence à tenir des rencontres trimestrielles sur l’état de mise en œuvre des activités retenues et à lui rendre régulièrement compte lors de ses sessions semestrielles.

Par ailleurs, les Chefs d’Etat membres de la Task force ont décidé de tenir leur prochaine réunion à Niamey en mai 2018.

Ont pris part à cette 5ème session de la Task Force, le président du Niger, Issoufou Mahamadou, le président de la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara, le président du Togo Faure Gnassingbé, le gouverneur de la Banque Centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, représentant le président du Nigeria, outre le gouverneur de la Banque Centrale de la Guinée Lounceny Nabé, représentant le président guinéen.