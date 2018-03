Catalogne: plusieurs routes bloquées par des militants pro-Puigdemont

Des militants indépendantistes bloquaient mardi matin deux routes en Catalogne, protestant contre l'arrestation dimanche en Allemagne de l'ex-président régional Carles Puigdemont et l'incarcération d'autres leaders indépendantistes en Espagne.

Selon les services régionaux de trafic routier, les blocages se poursuivaient vers 07H40 GMT sur l'autoroute A7 près de la frontière française, ainsi que sur la nationale N340 qui relie la Catalogne à la côte sud-est de l'Espagne.

Les deux principaux accès à Barcelone, par le nord et le sud, ont également été brièvement coupés.

Les manifestations ont été organisées par les "Comités de défense de la République" (CDR), des groupes radicaux, qui ont annoncé lundi le lancement d'un cycle de protestations "permanentes".

Lundi matin, des CDR avaient bloqué pendant quelques heures une autoroute près de Lleida, dans l'ouest de la Catalogne.

"Avec les dernières incarcérations et l'arrestation du président Carles Puigdemont, il apparaît clairement que nous avons franchi un point de non retour", ont-ils déclaré dans un communiqué lundi.

Vendredi et dimanche, des manifestations avaient eu lieu à travers toute la Catalogne, les plus violentes entrainant des heurts entre manifestants et policiers qui ont fait plus d'une centaine de blessés.

Proches du parti séparatiste d'extrême gauche CUP, les CDR sont estimés par la police à quelques milliers et sont accusés par leurs adversaires de promouvoir la violence.

Début novembre, ils avaient bloqué des voies ferrées, routes et sites touristiques lors d'une grève en soutien aux indépendantistes emprisonnés.

Neuf dirigeants séparatistes sont en détention provisoire près de Madrid, inculpés de rébellion pour leur rôle dans la tentative de sécession unilatérale du 27 octobre.

L'ex-président catalan Carles Puigdemont, poursuivi pour rébellion et sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, a été arrêté dimanche en Allemagne puis écroué, en attendant que la justice allemande décide s'il doit être extradé vers l'Espagne.