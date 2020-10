Boycott: des musulmans de France inquiets d’une « surenchère »

« On trouve ce boycott complètement injustifié vis-à-vis de la situation de musulmans de France qui vivent bien dans ce pays, et qu’une immense majorité des musulmans comprennent la démarche sécuritaire, sur des enjeux de terrorisme qui touchent tout le monde, y compris les musulmans », ajoute-t-il.

« La laïcité à la française reste très difficile à expliquer dans le monde arabe et musulman, avec des retours fréquents d’interlocuteurs qui nous demandent si on est pas martyrisés dans notre pays et des organisations qui font tout pour faire croire que les musulmans ne se sentent pas bien dans ce pays », note Mohammed Colin, éditorialiste et cofondateur du site communautaire Saphir News.

« Nous savons que les promoteurs de ces campagnes disent défendre l’islam, et les musulmans de France, nous les appelons à la sagesse (…), toutes les campagnes de dénigrement de la France sont contreproductives et créent de la division », a déclaré à l’AFP M. Moussaoui.

Lire aussi. Macron/Islam: manifestation devant la résidence de l’ambassadeur de France en Israël

« Le fait de surenchérir et de passer au boycott est en train d’accroître les tensions, alors que cela serait dans notre intérêt à nous, pour les musulmans et tous les Français, de désamorcer cette crise », dit-il à l’AFP.

Mais pour d’autre voix influentes de la communauté musulmane de France, notamment sur les réseaux sociaux, la multiplication des injonctions à embrasser une laïcité à la française, notamment au travers du projet de loi contre le séparatisme, ou la mise en avant des caricatures de Mahomet comme pilier de la liberté d’expression, franchissent une ligne rouge.

« Le climat est très anxiogène, on ne peut plus s’en cacher, on sent qu’un glissement a commencé: on a commencé par parler de terrorisme, puis d’islamisme et maintenant d’islam. Ce n’est pas la France universaliste ça, ce n’est pas la promesse républicaine », s’insurge Ali, un acteur associatif qui ne souhaite pas donner son nom de famille.

« Qui dit exclusion dit recroquevillement. Ce ressenti peut-être malheureusement bien plus fort que toute réalité sociologique sur l’état véritable de l’intégration des musulmans dans ce pays », avertit-il.