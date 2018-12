Booba invite Kaaris à «enterrer la hache de guerre» sur un ring de boxe à Bercy

Le rappeur propose à son rival, avec qui il s'est battu à l'aéroport d'Orly le 1er août, de s'affronter lors d'un match officiel dans la salle parisienne. Il ajoute que les fonds récoltés durant l'événement pourraient être «reversés à une association».

Noël est synonyme pour beaucoup de bons moments passés avec ses proches autour d'un repas copieux. Très peu pour Booba. Élie Yaffa, de son vrai nom, a décidé ce 25 décembre de provoquer -une nouvelle fois- son rival, le rappeur Kaaris. Les deux hommes se sont violemment battus à l'aéroport d'Orly le 1er août dernier. Après quelques semaines de détention, ils ont respectivement été condamnés à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende.

L'affaire aurait pu en rester là. Le Duc de Boulogne est retourné chez lui à Miami. Et Kaaris, de naissance Okou Gnakouri, a continué sa carrière en participant notamment à l'album 93 Empire de Fianso. C'était sans compter sur les piques que Booba se plaît à lancer à travers les réseaux sociaux. Depuis sa sortie de prison, il provoque l'interprète de Tchoin à coups de montages photo ridicules. Kaaris a décidé de riposter en cette fin d'année. Il a posté une vidéo adressée à Booba lui indiquant: «Tu sais où me trouver, viens me chercher, maintenant moi je t'attends.»

Ce dernier n'a pas tardé à réagir. Il a republié la vidéo mardi sur Instagram en commentant: «Je suis prêt à le prendre sur un ring en boxe thaï ou boxe anglaise en 10 rounds.» Folie des grandeurs oblige, il propose d'organiser le match à Bercy car il est persuadé que l'événement remplirait la salle «les doigts dans le nez». «On pourrait reverser les fonds à une association et aussi reverser une partie à Armand (Kaaris) pour qu'il puisse payer son amende de 50.000 euros», ajoute-t-il.

Booba demande «deux mois de préparation» et, «on y va». Il a ensuite tagué sur sa publication Kaaris, afin qu'il voit le message, car «il est temps d'enterrer la hache de guerre». «Le choix est entre tes mains», termine-t-il à l'adresse de son ennemi. La vidéo a déjà été vue plus de 260.000 fois.

Kaaris semble d'ores et déjà avoir accepté la proposition de Booba. Il a publié un post seulement une heure plus tard sur Instagram, où il affirme, plus violent que son adversaire: «Je te propose un octogone sans arbitre sans règles je te brise les os. Le dopage sera interdit bien evidemment.» Il demande également à Booba de ne pas venir «a 12 cette fois», en référence à leur bataille à l'aéroport d'Orly le 1er août.

Des hashtags #Bercy2019 commencent à apparaitre sur les réseaux sociaux. Les fans des deux camps ont l'air impatients d'assister à ce combat. Mayweather et McGregor n'ont qu'à bien se tenir.