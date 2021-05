Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a affirmé mardi soir, au terme de sa visite à Jérusalem et Ramallah, le soutien des Etats-Unis à la solution « à deux Etats », un israélien et un palestinien et appelé les deux parties à créer un « meilleur environnement » pour y parvenir.

« Au final, il est possible de reprendre les efforts pour parvenir à une solution à deux Etats, que nous continuons de considérer comme la seule façon d’assurer le futur d’Israël en tant qu’Etat juif et démocratique et bien sûr de donner aux Palestiniens l’Etat auquel ils ont le droit », a déclaré le chef de la diplomatie américaine lors d’une conférence de presse à Jérusalem.