Au moins 19 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations pro-démocratie en Birmanie samedi, « journée des forces armées », qui a donné lieu à un gigantesque défilé militaire dans la capitale Naypyidaw, selon un comptage AFP.

L’AFP a pu confirmer de manière indépendante que neuf personnes ont été tuées dans la région centrale de Mandalay, six à Rangoun, la capitale économique, trois dans le nord de l’État de Shan (est) et une dans l’ancienne ville de Bagan. Les médias locaux font état d’un bilan bien plus élevé.