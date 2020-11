Biden promet d’être « le président de tous les Américains »

Le démocrate Joe Biden, déclaré vainqueur de l’élection aux Etats-Unis par la plupart des médias américains, a promis samedi d’être « le président de tous les Américains ».

« Je suis honoré et empli d’humilité par la confiance que les Américains m’ont fait ainsi qu’à la vice-présidente élue » Kamala Harris, a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

« Avec la campagne terminée, il est temps de laisser derrière nous la colère et la rhétorique enflammée et nous rassembler en tant que nation », a-t-il ajouté. « Il est temps que l’Amérique se rassemble et panse ses plaies. »

Selon l’ancien vice-président de Barack Obama, 77 ans, la participation record malgré « des obstacles sans précédent » est « une nouvelle preuve que la démocratie bat avec ferveur au coeur de l’Amérique ».

« Nous sommes les Etats-Unis d’Amérique. Il n’y a rien que nous ne puissions faire, si nous le faisons ensemble », a-t-il encore dit.

La sénatrice noire Kamala Harris, première femme élue vice-présidente des Etats-Unis, a promis de son côté de se « mettre au travail » sans tarder pour restaurer « l’âme de l’Amérique ».

« Dans cette élection, il s’agit de beaucoup plus que de Joe Biden ou moi-même. Il s’agit de l’âme de l’Amérique et de notre détermination à nous battre pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Mettons-nous au travail », a-t-elle tweeté.