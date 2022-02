Gérer le portefeuille ministériel de l’immigration lui a valu d’être caricaturé en nazi sur les réseaux sociaux. En Belgique, Sammy Mahdi, fils d’un réfugié politique irakien, affronte la critique depuis dix-huit mois sur ce dossier brûlant.

« Ce n’est pas le boulot le plus simple ni le plus chouette », reconnaît dans un entretien à l’AFP le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration dans le gouvernement dirigé par Alexander De Croo. »Délivrer des ordres de quitter le territoire, dire à quelqu’un « tu es venu mais tu ne peux pas rester, tu dois repartir », ce n’est pas le message le plus sympa. Mais pourtant c’est nécessaire », ajoute ce centriste de 33 ans, barbe fine et costume soigné.

Il a été critiqué l’été dernier pour sa gestion intransigeante d’une grève de la faim de sans papiers, qui a irrité la gauche et fait tanguer la coalition de sept partis au pouvoir. En janvier, Sammy Mahdi s’est retrouvé au coeur d’une mini-tempête après avoir révélé l’expulsion fin 2021 d’un imam marocain, accusé d' »extrémisme » et d' »ingérence » en Belgique.

L’imam Mohamed Toujgani n’est pas n’importe qui en Belgique. Figure de la communauté marocaine, établi là depuis 40 ans, il officiait jusqu’à 2021 dans un des plus grands lieux de culte du pays, la mosquée Al-Khalil, dans la commune bruxelloise de Molenbeek.

S’il a ensuite regretté ses propos et s’est excusé, l’imam avait appelé dans une vidéo à « brûler les sionistes », en 2009, sur fond de conflit israélo-palestinien. Sammy Mahdi a dit appuyer sa décision d’expulsion sur un rapport des services de renseignement le décrivant comme un prêcheur radical « dangereux pour la sécurité nationale ». Mais la mesure a été jugée arbitraire.

Lire aussi. Belgique: pas d’expulsion pour un terroriste marocain impliqué dans les attentats de Madrid et Casablanca

L’intéressé, en séjour au Maroc et de fait privé de retour dans sa famille en Belgique, n’a « jamais » été interrogé, a dénoncé son avocat. Sur internet le secrétaire d’Etat s’est fait incendier, jusqu’à être qualifié de « traître » à sa communauté en référence à ses origines arabo-musulmanes.