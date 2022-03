A partir du 11 avril, toute personne demandant un passeport aux Etats-Unis pourra cocher la case « X », et non plus seulement choisir entre « masculin » et « féminin », a annoncé jeudi le département d’Etat à l’occasion de la journée internationale de visibilité transgenre.

En concrétisant cette promesse faite à l’automne, le département d’Etat devient, selon un communiqué, la « première agence fédérale » américaine à proposer ainsi cette option sur un document officiel d’identité.

La Maison Blanche a elle annoncé une série d’initiatives devant faciliter les démarches administratives des personnes transgenres: une mise à jour des scanners corporels utilisés dans les aéroports pour prendre en compte les personnes non-binaires et intersexes; une simplification de nombreuses démarches administratives; ou encore la création d’un site web d’information sur la transition de genre, à destination des jeunes et de leurs parents.

« Les personnes transgenres sont parmi les plus courageuses de notre pays. Mais personne ne devrait être courageux juste pour être soi-même », affirme la Maison Blanche dans un communiqué.

U.S. citizens will be able to select X as their gender marker on their U.S. passport book starting April 11. As we mark Transgender Day of Visibility, we mark this historic moment at the @StateDept as a meaningful step towards LGBTQI+ inclusivity. #TDOV

