Au moins cinq personnes sont mortes dans les féroces incendies qui sévissent mercredi autour de Los Angeles et menacent désormais le quartier d’Hollywood, dont les habitants ont été sommés d’évacuer.

L’évacuation de la zone a été ordonnée, car des flammes ont commencé à dévorer les collines mercredi soir, à quelques centaines de mètres de Hollywood Boulevard et du fameux Chinese Theater.

Un autre feu s’est également déclaré en soirée dans le quartier voisin de Studio City, inquiétant les autorités.

Environ 1.500 bâtiments ont été détruits et plus de 100.000 habitants de la mégapole américaine ont été forcés de fuir face aux flammes. Les autorités redoutent de découvrir de nouveaux morts.

« Je suis très nerveuse, effrayée par tout ce qui s’est passé ailleurs », a confié à l’AFP Sharon Ibarra, 29 ans, au milieu des bouchons créés par l’ordre d’évacuation d’Hollywood.

Los Angeles est balayée par « des vents de la force d’un ouragan combinés à des conditions de sécheresse extrême », a résumé la maire Karen Bass, lors d’un point presse mercredi soir.

Au milieu d’énormes panaches de fumée noire, les rafales ont soufflé jusqu’à 160 km/h mercredi, et transportent parfois des braises sur des kilomètres.

La lutte s’annonce longue : les bourrasques faiblissent progressivement mais les services météorologiques maintiennent leur alerte rouge aux vents forts jusqu’à vendredi.

Un premier incendie s’est déclaré mardi matin, dans les collines du quartier huppé de Pacific Palisades, qui abrite des célébrités et de nombreuses villas à plusieurs millions de dollars.

Depuis, les foyers se sont multipliés dans les banlieues au nord de la ville et explosent souvent très rapidement, en l’espace de quelques minutes.

« Nous n’avons pas assez de pompiers dans le comté de Los Angeles pour faire face à cette situation », a déploré Anthony Marrone mercredi matin, le chef des pompiers du comté de Los Angeles.

« Plus de 7.500 » soldats du feu, parfois venus d’autres Etats américains, mènent le combat contre ces « incendies sans précédent à Los Angeles », a fait savoir le gouverneur de Californie mercredi soir.

La ville d’Altadena ressemble à une zone récemment bombardée, avec des bâtiments encore en feu et des habitations réduites en cendres. William Gonzales y est revenu voir son domicile, évacué la veille.

Il confie à l’AFP « avoir presque tout perdu »: « les flammes ont englouti nos rêves. Il n’y a plus que des cendres ici ».

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they’re in, and there’s another person and a dog. I have no idea why they didn’t evacuate or what happened to them. Let’s hope they’re okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl

L’une des cinq victimes est un habitant d’Altadena, Victor Shaw, qui a défendu jusqu’au bout son domicile contre les flammes.

« Il semble qu’il ait essayé de sauver la maison que ses parents avaient depuis près de 55 ans », a confié à la chaîne KTLA son ami Al Tanner, qui l’a retrouvé sans vie, tuyau d’arrosage à la main.

Les Californiens ont été invités par les autorités à économiser l’eau, car trois réservoirs alimentant des bouches d’incendie ont été vidés par le combat contre les flammes à Pacific Palisades.

Le président élu Donald Trump a répandu de fausses informations sur son réseau Truth Social, en affirmant que la Californie manque d’eau à cause des politiques environnementales démocrates qui détourneraient l’eau de pluie pour protéger un « poisson inutile ».

En réalité, la plupart de l’eau utilisée par Los Angeles provient du fleuve Colorado, et est utilisée en priorité par l’industrie agricole.

Son prédécesseur Joe Biden, encore au pouvoir pour quelques jours, est actuellement en visite en Californie. Après avoir débloqué des aides fédérales pour accroître la lutte anti-incendies, il a annulé son voyage prévu jeudi en Italie, a annoncé la Maison Blanche.

🚨 #BREAKING: Yet ANOTHER massive fire has just sparked in Studio City, with several structures engulfed

This is in a totally different area of Los Angeles than the other fires

Embers are jumping to nearby vegetation, causing more spot fires

No end in sight to this absolute… pic.twitter.com/1VLs6Unq4q

— Nick Sortor (@nicksortor) January 9, 2025