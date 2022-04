En Belgique, le parquet a requis des peines allant jusqu’à cinq ans de prison contre neuf présumés complices des attentats jihadistes du 13 novembre 2015 à Paris.

Dénonçant une « banalisation du mal », le parquet a requis des peines allant jusqu’à cinq ans de prison vendredi à Bruxelles contre neuf prévenus, soupçonnés d’avoir apporté une aide aux auteurs des attentats jihadistes du 13 novembre 2015 à Paris.

Quatorze personnes au total sont jugées par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Elles sont soupçonnées d’avoir « aidé le groupe au sens large mais n’ont pas aidé à préparer les attentats » directement, a précisé la procureure fédérale, Véronique Melot, qui doit achever ses réquisitions lundi.

L’un des prévenus est accusé d’avoir hébergé à Bruxelles Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos et actuellement jugé par la Cour d’assises spéciale de Paris.

D’autres sont poursuivis pour avoir fourni de l’argent ou transporté des membres de la cellule jihadiste ayant préparé ces attaques revendiquées par le groupe Etat islamique (EI), qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis.

Ils sont pour la plupart originaires de Molenbeek, commune bruxelloise d’où venaient plusieurs protagonistes des attentats dont Salah Abdeslam.

A Bruxelles, deux hommes sont jugés par défaut, présumés morts en Syrie. Il s’agit de Sammy Djedou, dont la mort a été annoncée par le Pentagone en décembre 2016, et Youssef Bazarouj, un autre Belge soupçonné d’avoir été associé en Syrie à la cellule des opérations extérieures du groupe Etat islamique (EI). Il aurait aussi été tué en zone de guerre en 2017.

La représentante du ministère public a requis à l’encontre de Sammy Djedou, poursuivi comme « personne dirigeante d’un groupe terroriste », deux ans de prison, en complément d’une peine de 13 ans de prison prononcée contre lui par le tribunal de Bruxelles en juin 2021.

Elle a demandé une peine de cinq ans de prison contre Youssef Bazarouj, poursuivi pour « participation à une activité d’un groupe terroriste », comme peine complémentaire à celle de cinq ans décidée par le tribunal en février 2021.

Cet homme, qui avait rallié en 2014 la Syrie et l’EI, appartenait « à la cellule dirigée par Abdelhamid Abaaoud (le chef opérationnel des commandos des attentats) et Oussama Atar (commanditaire présumé des attentats) », a indiqué la magistrate.

Cache d’Abdeslam

Quatre ans de prison – avec sursis probatoire possible – ont été requis contre Abid Aberkane, cousin de Salah Abdeslam. Il est jugé pour avoir caché dans une cave, au domicile de sa mère à Molenbeek, le jihadiste français qui était alors en fuite après les attentats, pendant les jours précédant son arrestation le 18 mars 2016.

Ibrahim Abrini, frère de Mohamed Abrini – jugé en France pour avoir accompagné en région parisienne les jihadistes la veille des attentats -, est soupçonné d’avoir aidé son frère à se débarrasser des vêtements qu’il portait lors de son déplacement à Paris et qui contenaient des traces d’explosifs. Il est aussi accusé d’avoir envoyé des fonds à l’EI. La procureure fédérale a réclamé deux ans de prison avec sursis probatoire.

L’un des prévenus, Soufiane Al Aroub, absent jusque-là du procès qui a débuté le 19 avril, a finalement comparu vendredi.

Il est accusé d’avoir conduit Ahmed Dahmani – logisticien présumé de la cellule jihadiste ayant préparé les attentats – à l’aéroport d’Amsterdam-Schipol, pour qu’il s’envole vers la Turquie, juste après les attentats parisiens. Deux ans de prison ont été demandés contre lui.

La magistrate a aussi requis une peine de dix-huit mois avec sursis simple, deux peines de dix-huit mois avec possible sursis probatoire, et une peine d’un an à l’encontre de quatre autres prévenus.

La magistrate a souligné que le « soutien moral » apporté aux personnes souhaitant se rendre sur des zones de combat constituait « également une aide substantielle ».

Elle s’est aussi dite « marquée » par « l’omission d’agir » coupable de certains, déplorant une « banalisation du mal », en citant la philosophe Hannah Arendt.

La procureure fédérale s’est indignée qu’une « série de citoyens ordinaires aient constaté que leurs amis proches adhéraient aux thèses mortifères de l’EI sans jamais les dissuader de professer de telles horreurs ou les dénoncer, et en continuant à les fréquenter assidûment ».

Ce procès bruxellois, dit « Paris bis », est prévu jusqu’au 20 mai. Le jugement, mis en délibéré, devrait être rendu le 30 juin au plus tard.