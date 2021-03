AstraZeneca voit sa responsabilité « engagée » après avoir annoncé qu’il ne serait pas en mesure de livrer les doses de vaccin promises, a jugé dimanche la ministre française déléguée chargée de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher, se disant « très en colère ».

Le laboratoire anglo-suédois « ne respecte pas ses livraisons parce qu’il a des difficultés d’industrialisation, ce qu’on peut entendre. Là où nous sommes très mal à l’aise et très en colère, c’est qu’il n’arrive pas à améliorer son calendrier de livraison », a remarqué Mme Pannier-Runacher à l’antenne de Radio J.

La ministre a relevé que les concurrents Moderna et Pfizer-BioNTech avaient « tenu leurs engagements » et avaient été « parfaitement transparents ».

Concernant AstraZeneca, qui a concédé samedi qu’il devrait livrer moins de vaccins que promis à l’Union européenne, « nous aurons seulement 25% des doses livrées » à la fin du premier trimestre, a remarqué Mme Pannier-Runacher.

« Lorsque vous vous engagez à livrer une certaine quantité (…) c’est votre responsabilité qui est engagée. Celle des dirigeants, celle du conseil d’administration, celle de l’entreprise », a-t-elle insisté.

Soit le laboratoire a exagéré « sa capacité industrielle, soit AstraZeneca a livré des doses là où elles n’auraient pas dû être livrées, mais en tout état de cause, à la fin l’enjeu de l’Europe est de faire respecter ce contrat et de demander un plan d’action correctif dans les plus brefs délais », a poursuivi la ministre.

Les objectifs de vaccination du gouvernement français restent valides, d’autres vaccins venant compenser le déficit de doses d’AstraZeneca: il vise toujours « 10 millions de personnes vaccinées une ou deux fois le 15 avril, 20 millions en mai et 30 millions fin juin », et l’ensemble des Français volontaires vaccinés d’ici à la fin de l’été, selon Mme Pannier-Runacher.

Elle a indiqué que des pays européens voulaient « ouvrir un dialogue » avec les Etats-Unis au sujet des 30 millions de doses de vaccin AstraZeneca présents sur son sol alors que le produit n’a pas encore été approuvé par les autorités américaines.

« L’Europe est dépendante des Etats-Unis pour certains éléments, mais les Etats-Unis sont dépendants de l’Europe pour la production de leurs vaccins », notamment les principes actifs, a relevé la ministre: « nous aurons matière à trouver des accords qui soient des accords intelligents » pour vacciner le plus rapidement possible des deux côtés de l’Atlantique, selon elle.