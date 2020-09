Arrivée du chef du Pentagone à Tunis, première étape d’une tournée au Maghreb

Lire aussi. Hammouchi reçoit à Rabat l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc

L’Africom avait ensuite précisé que ces troupes seraient uniquement chargées de formation et non de combat, et le gouvernement tunisien a assuré qu’il n’y avait pas et qu’il n’y aurait pas de base américaine en Tunisie.

M. Esper doit rencontrer mercredi le président Kais Saied et le ministre tunisien de la Défense Ibrahim Bartagi, avant un discours au cimetière militaire américain de Carthage, où sont enterrés les soldats américains tombés en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’objectif est de renforcer les liens et d’évoquer les menaces que représentent pour le pays les organisations jihadistes comme le groupe Etat islamique (EI) ou al-Qaïda ainsi que « l’instabilité régionale exacerbée par les activités pernicieuses de la Chine et la Russie sur le continent » africain, avait indiqué un haut responsable militaire américain avant la visite.

Mark Esper est ensuite attendu jeudi à Alger où il sera le premier ministre américain de la Défense à effectuer une visite depuis Donald Rumsfeld en février 2006.

Le ministre américain achèvera sa tournée vendredi à Rabat, autre allié « majeur » dans la région.