L’Espagne a signé un contrat de deux milliards d’euros avec Airbus pour l’acquisition de 20 nouveaux avions de combat Eurofighter de nouvelle génération, destinée à renouveler sa flotte, a annoncé jeudi le groupe aéronautique.

Cette commande, approuvée mi-décembre par le Conseil des ministres espagnol, prévoit « la livraison de 16 avions de combat monoplaces et de 4 biplaces équipés de radars à balayage électronique », qui porteront « à 90 le nombre total d’Eurofighter espagnols », a précisé le groupe européen.

Elle inclut « les appareils, les moteurs, un simulateur et les services de support associés », a ajouté Airbus, qui chiffre le coût global de la commande à « 2,043 milliards d’euros ».

D’après le constructeur, les appareils seront livrés à partir de 2026. Ces avions « renforceront la puissance et la posture des forces aériennes espagnoles au sein des forces alliées de l’OTAN », insiste Airbus.

Cette commande survient alors que l’Espagne, qui accueillera à partir de mardi le sommet de l’Otan, s’est engagée à porter à 2% de son produit intérieur brut (PIB) son budget de la Défense, jugeant cet effort nécessaire, notamment face à la « menace » de la Russie.

« La guerre en Ukraine a ouvert les yeux des sociétés européennes et de la société espagnole: beaucoup ont compris que notre sécurité ne sera pas garantie indéfiniment », a insisté fin mai le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, jugeant cet « effort » budgétaire « nécessaire ».

La commande de Madrid survient en outre alors que le projet de Système de combat aérien du futur (SCAF), jugé primordial pour la coopération européenne de défense, a pris du retard, en raison notamment de rivalités entre Airbus et Dassault, parties prenantes du projet.

Le projet SCAF, lancé en 2017 par la France et l’Allemagne, rejoints depuis par l’Espagne, vise à remplacer à l’horizon 2040 les avions de combat Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols par un avion de combat européen.