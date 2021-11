Un article de France bleu, repris par plusieurs personnalités politiques françaises, laissait entendre que l’armée française se fournissait en Chine pour la fabrication de ses pulls. Le ministère des Armées a démenti tout en expliquant que les vêtements seraient, en fait, en partie confectionnés au Maroc.

Jeudi 4 novembre 2021, Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées, a démenti l’information selon laquelle l’armée avait signé un contrat d’achat de pulls fabriqués en Chine. Réagissant au sujet d’un article de France Bleu affirmant que la marque française Regain, basée dans le Tarn (département en Occitanie), avait perdu le contrat pour une commande de fabrique de pulls, il a écrit sur Twitter : «Un contrat de fourniture de pulls pour l’armée française a été conclu avec deux entreprises françaises en septembre 2020: Saint James et Léo Minor. La confection est faite soit en France soit au Maroc ou en Tunisie. Les matières premières sont européennes», a-t-il débuté.

Un contrat de fourniture de pulls pour l’armée française a été conclu avec deux entreprises françaises en septembre 2020: Saint James et Léo Minor.

La confection est faite soit en France soit au Maroc ou en Tunisie. Les matières premières sont européennes. 2/6 — Porte-parole du ministère des Armées (@HerveGrandjean) November 4, 2021

«La compétition pour ce marché public a été menée conformément au code de la commande publique, sur des critères de qualité, de prix, en intégrant des dispositions de responsabilité sociale. Le marché a été construit pour permettre aux PME de se porter candidate», a-t-il poursuivi.

«On gagne grosso-modo un marché sur deux. Donc perdre, ça arrive, c’est le jeu. On a gagné et perdu d’autres marchés depuis celui-ci», a confirmé sur BFM Business Laurent Brunas, le patron de Regain.

Le sujet est aussitôt devenu politique lorsque Arnaud Montebourg (Parti Socialiste) s’en saisisse, dans le cadre de sa campagne pour le «Made in France», se rendant dans les locaux de l’entreprise ce jeudi : «Nous défendrons la commande publique pour sauver le made in France», a écrit le candidat qui promet une «remontada» pour 2022. Interrogé sur la correction apportée par le ministère des Armées, le candidat n’en a pas démordu et a déploré le fait que l’entreprise Léo Minor n’a «aucun site de production en France» : «C’est peut-être pas la Chine, mais c’est pas la France», a-t-il déclaré à BFMTV, dénonçant «des délocalisations maquillées sous couvert de marques françaises».