Arabie: six "suspects" tués dans une région chiite

Les forces de sécurité saoudiennes ont tué six suspects lors d'une opération dans la région à majorité chiite de Qatif, a annoncé mercredi un porte-parole de la sûreté de l'Etat.

Six individus recherchés ont été tués et un autre a été arrêté lors d'une opération préventive de sécurité visant à déjouer "un acte criminel imminent" dans la province de Qatif à l'est du pays, ont indiqué les autorités saoudiennes.

Les autorités compétentes ont lancé une opération préventive, lundi à l'aube, contre une maison de la localité de Jish (province de Qatif), où sept suspects recherchés s'étaient cachés, a précisé la sûreté de l’État dans un communiqué, ajoutant que les individus, qui ont refusé de se rendre, se sont engagés dans un échange de coups de feu avec les forces de sécurité saoudienne, poussant celles-ci à riposter. Six terroristes ont été tués, tandis que le septième a été arrêté après avoir été blessé, a ajouté le communiqué, indiquant que cinq membres des forces de sécurité ont été légèrement blessés sans qu'il n'y ait eu de victime parmi les civils, selon la même source.

Sept fusils-mitrailleurs, trois bombes, un pistolet (glock), 593 munitions d'armes automatiques, 30 munitions pour pistolet, 21 armureries et 22 téléphones portables ont été saisis lors de cette opération, poursuit le communiqué. Ces individus planifiaient des activités portant atteinte à la sécurité du pays, ses valeurs et sa sûreté et avaient l'intention de perturber des projets de développement dans la zone de Qatif.