Arabie Saoudite: reprise de toutes les activités économiques

Les autorités saoudiennes ont annoncé la reprise, à partir de dimanche, de toutes les activités économiques et la levée du couvre-feu instauré pour lutter contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Il a été décidé de lever complètement le couvre-feu, à partir de 6h du matin le dimanche, dans toutes les régions et villes du royaume, et d’autoriser la reprise de toutes les activités économiques et commerciales, a indiqué l’agence saoudienne de presse (SPA), citant une source au ministère de l’Intérieur.

Cette reprise est conditionnée au respect de plusieurs mesures, dont la mise en oeuvre de tous les protocoles de prévention approuvés pour toutes les activités, le respect de la distanciation sociale, le port des masques ou des couvre-nez et bouches pour tous, et veiller à ce que les rassemblements humains ne dépassent pas 50 personnes, ajoute la même source.

Par ailleurs, les autorités saoudiennes ont décidé de maintenir la suspension de la Omra, une mesure qui sera ré-examinée périodiquement à la lumière des données sanitaires.

Le vols internationaux ainsi que les entrées et sorties via les frontières terrestres et maritimes restent également suspendus jusqu’à nouvel ordre, précise l’agence saoudienne.

Vendredi, les autorités saoudiennes avaient annoncé la réouverture, à partir de dimanche, des mosquées de La Mecque après trois mois de fermeture en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Quelque 1.500 lieux de cultes vont accueillir les fidèles, avait indiqué la télévision d’Etat saoudienne « Al-Ekhbariya », citant une décision du ministère saoudien des Affaires islamiques.