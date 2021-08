L’Arabie saoudite a annoncé dimanche avoir commencé à verser 500.000 riyals, soit 133.000 dollars, aux familles des professionnels de la santé qui sont décédés du Covid-19 depuis mars 2020.

Le royaume avait annoncé la mesure en octobre, précisant qu’elle engloberait le secteur « public ainsi que le privé, les établissements civils et militaires et (le personnel) saoudien et étranger ».

L’Arabie saoudite accueille des milliers de professionnels de la santé étrangers.

La somme « a commencé à être versée aux familles des professionnels de la santé décédés du Covid-19 qui ont donné leur vie pour affronter cette pandémie afin de préserver la santé et la sécurité des citoyens et résidents du royaume », a rapporté l’agence de presse officielle SPA.

Le nombre de soignants décédés du coronavirus n’a pas été rendu publique.

Ryad a accéléré début août sa campagne de vaccination nationale, dans le but de relancer le tourisme et d’accueillir événements sportifs et spectacles.

La vaccination est désormais obligatoire pour entrer dans les établissements publics et privés, y compris les établissements scolaires et les lieux de divertissement, ainsi que pour utiliser les transports publics.

Fin-juillet, le royaume avait par ailleurs annoncé la réouverture, à partir du 1er août, de ses frontières aux touristes étrangers vaccinés.

Et à partir de lundi, les autorités saoudiennes commenceront à accepter les demandes d’entrée dans le pays pour les pèlerins étrangers vaccinés souhaitant accomplir la Omra, le petit pèlerinage musulman qui peut s’effectuer chaque année.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’Arabie saoudite a officiellement enregistré plus de 532.000 cas de coronavirus et plus de 8.300 décès.