Après les Emirats, Bahrein normalise à son tour ses relations avec Israël

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que Bahreïn et Israël allaient normaliser leurs relations, un mois après l’accord entre les Emirats arabes unis et l’Etat hébreu.

« Encore une percée historique aujourd’hui! », a tweeté le locataire de la Maison Blanche, qui engrange un succès diplomatique précieux à moins de huit semaines de l’élection où il briguera un second mandat de quatre ans.

« Nos deux grands amis Israël et Bahreïn ont conclu un Accord de Paix », a-t-il ajouté.

La normalisation des relations entre Israël et les alliés des Etats-Unis au Moyen-Orient, y compris les riches monarchies du Golfe, est un objectif clé de la stratégie régionale de M. Trump pour contenir l’Iran, ennemi intime de Washington et de l’Etat hébreu.

Au moment où le tweet présidentiel était envoyé, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu faisait la même annonce depuis Jérusalem.

« Citoyens d’Israël, je suis ému de vous informer que ce soir, nous parviendrons à un autre accord de paix avec un autre pays arabe, Bahreïn. Cet accord s’ajoute à la paix historique avec les Emirats arabes unis », a-t-il déclaré dans un communiqué en hébreu.

Dans le communiqué commun entre les Etats-Unis, Israël et Bahreïn, tweeté par M. Trump, les dirigeants des trois pays annoncent l’établissement de relations diplomatiques entre Israël et le Royaume de Bahreïn.

Bahreïn et Israël partagent la même hostilité à l’égard de Téhéran, que Manama accuse d’instrumentaliser la communauté chiite de Bahreïn contre la dynastie sunnite au pouvoir.

– Optimisme de Trump –

Lors de brèves remarques depuis le Bureau ovale, M. Trump a par ailleurs laissé entendre, sans cependant donner d’éléments concrets, que la situation pourrait évoluer favorablement avec les Palestiniens.

« Je pense que beaucoup de bonnes choses vont se passer concernant les Palestiniens », a-t-il déclaré.

Depuis son arrivée au pouvoir, le milliardaire républicain s’est aliéné l’Autorité palestinienne en multipliant les décisions favorables à Israël, conscient de satisfaire ainsi l’importante frange chrétienne évangélique de son électorat.

Après l’annonce, mi-août, de l’accord entre Israël et les Emirats, les Palestiniens avaient accusé Abou Dhabi de trahison et de violation du consensus arabe qui faisait du règlement du conflit israélo-palestinien une condition sine qua non à la normalisation avec l’Etat hébreu.

Lors d’une visite du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo à Manama fin août, le roi de Bahreïn avait réaffirmé que son pays soutenait la création d’un Etat palestinien, semblant rejeter implicitement l’appel de Washington à établir rapidement des relations avec Israël.

Le communiqué commun diffusé par la Maison Blanche précise que Bahreïn se joindra à la cérémonie de signature prévue mardi à la Maison Blanche en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Cet accord fera des Emirats et de Bahreïn les troisième et quatrième pays arabes à établir des liens diplomatiques avec l’Etat hébreu, après les traités de paix conclus avec l’Egypte (1979) et la Jordanie (1994).