Le mouvement islamiste palestinien Hamas a revendiqué lundi une attaque qui a coûté la vie vendredi à un garde israélien d’une colonie en Cisjordanie occupée, deux jours après que le mouvement rival Fatah a affirmé sa responsabilité dans cet acte.

Vendredi, deux assaillants ont tué par balle un garde israélien en faction devant l’un des accès de la colonie israélienne d’Ariel située dans le nord de la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Samedi, l’attaque a été revendiquée par les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, branche armée du parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas.

« Nous revendiquons la responsabilité de l’opération héroïque dans la colonie d’Ariel dans laquelle un officier sioniste (israélien, ndlr) a été tué. Elle a été menée en réponse aux violations commises par le gouvernement d’occupation » à Jérusalem-Est, a indiqué un communiqué de cette branche armée.

Une allusion aux affrontements entre policiers israéliens et des Palestiniens qui ont fait ces dernières semaines près de 300 blessés palestiniens sur et autour de l’esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville sainte occupé et annexé par Israël.

Mais lundi, la branche armée du Hamas, mouvement au pouvoir à Gaza et l’une des bêtes noires d’Israël, a revendiqué la même attaque.

« Nous assumons l’entière responsabilité de l’attaque héroïque menée par nos combattants vendredi dans ce qu’on appelle Ariel et dans laquelle un sioniste a été tué », ont affirmé les Brigades Ezzedine Al-Qassam dans un communiqué.

Samedi, les forces israéliennes ont annoncé avoir arrêté les deux auteurs présumés de l’attaque dans le village palestinien de Qarawat Bani Hassan, au nord-ouest d’Ariel. Les assaillants avaient pris la fuite après l’attaque.

Dans leur communiqué, les Brigades Ezzedine Al-Qassam ont affirmé que les deux Palestiniens arrêtés étaient des combattants du Hamas.