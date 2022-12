L’auteur d’une prise d’otages samedi matin dans une galerie commerciale à Dresde (est) est mort lors de l’intervention de la police allemande, ont annoncé les forces de l’ordre.

« La prise d’otages à Dresde est terminée », a indiqué la police dans un message sur Twitter, ajoutant qu’il « n’y a plus de situation de danger ». « Au cours de l’assaut et de la libération des otages, le quadragénaire a subi des blessures mortelles », a ensuite précisé la police dans un communiqué.

La police a ajouté avoir pris en charge deux personnes « sans blessure apparente », sans plus de détail concernant le suspect.

Les mesures de sécurité mises en place dans le centre-ville de la capitale régionale du Land de Saxe ont été levées.

La police avait indiqué peu avant 13h00 locales (11h00 GMT) être « en contact » avec le suspect, ajoutant que des groupes d’intervention et « de négociation » étaient « également sur place ».

UPDATE: The hostage situation in a Dresden shopping mall has ended, police confirmed. The suspect has been injured and arrested and no hostages were hurt.

For more: https://t.co/5aMFLTzJtz pic.twitter.com/UGhcQUhlmM

— DW News (@dwnews) December 10, 2022