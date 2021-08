Le parquet de Darmstadt, en Allemagne, a ouvert une enquête pour « tentative de meurtres » par empoisonnement dans l’université de cette ville, ont annoncé les enquêteurs mardi.

Sept personnes ont été victimes dans cette université technique proche de Francfort d’une « attaque au poison » selon la Faculté technique de Darmstadt, dont l’une se trouve dans un état critique.

Elles avaient consommé des aliments ou des boissons dans lesquels « une substance nocive » avait été introduite notamment dans des paquets de lait et des récipients d’eau « entre vendredi et lundi », selon un communiqué conjoint de la police et du parquet.

Elles ont été hospitalisées en milieu de journée lundi.

L’état de santé d’un étudiant de 30 ans, entre la vie et la mort, demeurait « critique », a précisé la police lundi. Aucun autre information n’a depuis été livrée.

Dans la nuit de lundi à mardi, la police a fouillé tous les bâtiments du campus mais sans découverte majeure.

« Il n’y a actuellement plus de danger aigu » sur le campus, a précisé la police.