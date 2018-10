Algérie. Louisa Hanoune: «La crise du système a atteint son degré de putréfaction»

Ce qui se passe en Algérie à l'Assemblée populaire nationale (APN) est l’expression d’une profonde crise du système en entier, qui a atteint le degré de putréfaction, a indiqué la Secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune.

S’exprimant lors des travaux de la session ordinaire de la commission ouvrière du parti, composée essentiellement de syndicalistes, Mme Hanoune a affirmé qu’elle aurait souhaité voir l’actuelle Assemblée dissoute au regard de sa nature, «issue de la fraude et de l’argent sale, de son 'manque de légitimité' et de la suprématie de l’exécutif sur le législatif».

«Mais ce n’est pas le cas, parce que telle que la situation évolue aujourd’hui il y a un risque que cette crise ait des prolongements inattendus pouvant donner lieu à des 'convulsions dangereuses'», a-t-elle dit.

La première dame du PT a fait constater, à cet égard, que «cette crise ajoute encore plus d’opacité au paysage politique et c’est l’occasion pour nous d’intensifier la campagne pour l’élection d’une Assemblée constituante comme une issue à la crise mortelle que traverse l’Algérie et pour le changement du système».

Lire aussi: Algérie: Louisa Hanoune dénonce "le système politique escobarisé”

«Ce qui se passe à l’hémicycle confirme la justesse de notre combat pour l’instauration d’une Assemblée constituante», a-t-elle soutenu.

Abordant la situation économique du pays, elle a dénoncé la misère dans laquelle se débattent des milliers de fonctionnaires algériens, notamment des médecins et des enseignants et ce, en raison de la politique d’austérité et surtout de la loi des oligarques.

«Cette politique d’austérité a touché plusieurs secteurs, notamment ceux névralgiques comme la santé et l’éducation, lesquels se trouvent aujourd’hui dans une situation chaotique», s’est indignée Mme Hanoune, notant que les orientations économiques menées par le gouvernement ont eu également des répercussions néfastes sur le taux de chômage qui a augmenté et ébranlé le pouvoir d’achat.

«Des médecins et des enseignants vivent dans la précarité, voire dans la misère et la pauvreté. Depuis le début de l’année, 1000 médecins ont quitté le pays pour exercer sous d’autres cieux plus cléments», s’inquiète la Secrétaire générale du PT.