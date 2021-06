Le taux de participation lors des législatives de samedi en Algérie a atteint un niveau historiquement bas, à 23,03%, selon les chiffres officiels provisoires annoncés mardi par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Sur plus de 24 millions d’électeurs, l’ANIE a fait état de 5,6 millions de votants, dont plus d’un million de bulletins nuls.

Le mouvement contestataire du Hirak et une partie de l’opposition avaient appelé au boycott du scrutin.

En dépit d’un nombre très élevé de candidats indépendants, l’abstention a été encore plus élevée que lors de la présidentielle de 2019 et du référendum constitutionnel de 2020, marqués par une abstention record (60% et 76% respectivement).