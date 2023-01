Huit personnes d’une même famille, dont cinq enfants, ont été tuées dans une collision vendredi soir entre un véhicule léger et un semi-remorque à Batna, dans l’est de l’Algérie, a indiqué samedi la protection civile dans un communiqué.

Les victimes sont cinq enfants âgés entre 4 et 13 ans, leurs parents (48 et 45 ans) et leur tante (26 ans), a indiqué la protection civile, sans donner plus de détails sur les circonstances de l’accident.

La vitesse sur les routes est la principale cause des accidents de la route en Algérie, selon la délégation nationale de la Sécurité routière, une agence gouvernementale.

Le pays avait enregistré en 2021 près de 22.000 accidents qui avaient fait au total 3.061 morts et 29.763 blessés.

Le bilan pour l’année 2022 n’a pas encore été publié.