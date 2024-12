Le Département d’État américain a exprimé son désaccord avec la décision de l’Algérie de maintenir le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) et le mouvement islamiste Rachad sur sa liste des organisations terroristes.

Dans son dernier rapport, le Département d’État des États-Unis indique que «les États-Unis considèrent que la focalisation de l’Algérie sur ces groupes relève davantage de la politique que de la sécurité, et aucun des deux ne semble avoir commis ce que les États-Unis définissent comme des actes terroristes».

Cette position américaine repose sur le fait que, selon le rapport national 2023 sur le terrorisme en Algérie, ces deux mouvements politiques n’ont pas mené d’actes terroristes conformément à la définition américaine.

En revanche, le rapport souligne que «des observateurs internationaux et locaux, y compris l’ONU, ont affirmé que les autorités algériennes avaient utilisé les lois antiterroristes et les lois restrictives sur la liberté d’expression et de réunion publique pour arrêter des militants politiques et des critiques du gouvernement».

Les États-Unis semblent reconnaître la collaboration de l’Algérie dans la lutte contre les menaces terroristes régionales, notamment par son rôle dans le rapatriement de son dernier ressortissant du centre de détention de Guantanamo. Cité dans le rapport, l’armée algérienne a, selon le département d’État, capturé 16 terroristes, arrêté 417 affiliés à des groupes terroristes et détruit plus de 37 caches, dont environ 95 bombes et 917 autres armes, lors d’opérations antiterroristes.

Cependant, le rapport souligne que « les tensions régionales entre le Maroc et l’Algérie restent un obstacle majeur à la coopération bilatérale et régionale en matière de lutte contre le terrorisme ». Ces tensions se sont intensifiées après la rupture unilatérale des relations diplomatiques par l’Algérie et la réponse de Rabat à travers le soutien public au MAK au sein de l’ONU dans le cadre d’une approche visant à installer une certaine réciprocité par rapport au soutien algérien au polisario.

L’Algérie est allée plus loin en accueillant un bureau de l’infime parti national rifain dans le dessein d’affaiblir le Maroc avec la création d’un nouveau différent régional.