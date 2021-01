Une explosion s’est produite vendredi sans faire de blessés devant l’ambassade israélienne à New Delhi, endommageant des voitures, a annoncé la police.

Le quartier où est située l’ambassade a été bouclé après l’explosion, pendant l’intervention de la police et de démineurs. Dans un communiqué, la police a évoqué « un engin de « très faible intensité » qui a fait voler en éclats les vitres de trois voitures avoisinantes.

« Les premiers éléments suggèrent une tentative malveillante de créer la sensation », ajoute le communiqué.

En février 2012, un attentat à la bombe contre une voiture de l’ambassade israélienne à New Delhi avait fait quatre blessés, dont une femme grièvement atteinte. Israël avait accusé l’Iran d’être derrière l’attentat.

L’explosion de vendredi s’est produite non loin de l’endroit où le Premier ministre Narendra Modi ainsi que des responsables gouvernementaux et militaires participaient à une cérémonie militaire.

Un important dispositif de sécurité est actuellement déployé dans la capitale indienne en raison des manifestations d’agriculteurs contre des réformes. Le mouvement de protestation qui affecte New Delhi depuis plus de huit semaines s’est tendu cette semaine et des affrontements ont éclaté vendredi entre des centaines d’agriculteurs et des opposants à leur mouvement.