Il ne reste plus que quelques jours pour acheter le mouton qui sera sacrifié pour l’Aïd Al-Adha qui aura lieu ce dimanche. Tour d’horizon du prix des bêtes dans les différents pays du Maghreb.

Au Maroc, le prix moyen d’un mouton a augmenté entre 500 et 1.000 DH par rapport à l’an dernier, soit un prix moyen unitaire de 2.000-2.500 DH, alors que le SMIG s’élève à environ 2.800 DH. En cause, la sécheresse qui perdure et la hausse du prix du fourrage. Un phénomène partagé avec les différents pays du Maghreb.

En Algérie, le prix moyen d’un mouton est un peu plus cher et s’élève entre 50.000 et 100.0000 dinars (entre 3.400 et 7.000 DH) pour un salaire minimum mensuel garanti de 20.000 dinars (1.400 DH).

En Tunisie, les prix se rapprochent davantage de ceux du Maroc où l’animal vaut entre 600 et 1.500 dinars (entre 2.000 et 5.000 DH) et où le SMIG est fixé à 390 dinars (environ 1.300 DH).

C’est en Mauritanie où les prix sont les plus élevés, surtout pour une population qui bénéficie d’un salaire minimum de 3000 ouguiyas (835 DH). Ils oscillent entre 7.000 et 30.000 ouguiyas (entre 2.000 et 8.000 DH).

En Libye, les prix de la bête varient entre 900 et 1.200 dinars, soit entre 1.800 et et 2.500 DH. Le SMIG s’élève à quelque 1500 dinars ou 3120 DH.

Pour rappel, la fête du sacrifice du mouton aura lieu dimanche 10 juillet au Maroc et en Mauritanie, et samedi 9 juillet en Algérie, en Tunisie et en Libye.