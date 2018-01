Gabon: Bongo annonce plusieurs mesures économiques et sociales pour 2018

Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, a annoncé, dimanche, la mise en place d’une panoplie de mesures économiques et sociale en 2018 pour raffermir l'unité du pays.

"Je suis déterminé à tout mettre en œuvre pour raffermir notre unité, retrouver notre cohésion", a déclaré le président gabonais lors de son message à la nation à l’occasion du Nouvel An, notant qu’"en 2018, j’ai décidé la mise en œuvre urgente d’un certain nombre de mesures clés, telle que la mesure d'exonération temporaire de cotisations sociales pour toute création nette d’emploi à compter du 1er janvier 2018".

"Cette mesure sera réservée à l’embauche dans tous les secteurs d’activité de Gabonaises et de Gabonais. Elle devra permettre de créer 10.000 emplois nouveaux par an", a-t-il ajouté, précisant que l’employeur bénéficiera de 50% d’exonération de charges sociales à la première embauche, 75% à la deuxième embauche et 100% à partir de la troisième embauche.

En ce qui concerne la santé, le président Ali Bongo a annoncé la mise en place d’un réseau de cliniques mobiles dans chacune des provinces du Gabon et un programme de gratuité des frais d’accouchement sur toute l’étendue du territoire national à compter du premier trimestre 2018.

Le réseau de clinique mobile sera "constitué d’une flotte de bus médicalisés, de type 4X4, disposant de l’équipement nécessaire pour réaliser des soins d’urgence et de base...", a dit le président gabonais.

En politique, le président Ali Bongo a annoncé la tenue en 2018 des élections législatives, expliquant que ces échéances seront décisives pour permettre de dégager une majorité claire au sein de l’Assemblée nationale.

"En démocratie, la compétition a lieu, non dans les rues, mais dans les urnes dont il faut toujours respecter le verdict", a tenu à préciser le président gabonais