Affaire Jamal Khashoggi: Moulay Hicham déplore la disparition d'"un ami cher"

Le prince Moulay Hicham est revenu dans un post publié sur son compte Twitter sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le qualifiant d’«ami cher».

Le prince Moulay Hicham a révélé que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, disparu depuis ledébut octobre, et qui aurait été tué au consulat de l’Arabie Saoudite à Istanbul, était un de ces amis.

Dans son tweet, Moulay Hicham a écrit: «Les premières informations indiquent qu'il a été torturé et tué par ses compatriotes au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Si ces informations sont vraies, nous serons face à un assassinat politique sur le territoire saoudien» ajoutant que «cela constitue une violation du droit international et des droits de l'homme et des principes de la religion islamique».

Le prince a appelé les autorités saoudiennes à expliquer les circonstances de ce crime et à traduire les auteurs présumés en justice. «Sinon, l'Arabie saoudite sera responsable de cet acte irresponsable et imprudent», a-t-il précisé.

Rappelons que la police turque estime que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, porté disparu depuis mardi à Istanbul, a été tué au consulat de son pays. Selon la même source, un groupe de Saoudiens s’était rendu au consulat de leur pays à Istanbul alors que Jamal Khashoggi s'y trouvait, et que ce dernier n’avait jamais quitté la représentation diplomatique où il était allé pour accomplir une démarche administrative.