Accuser la Russie d'entraver l'accès de l'OIAC est «sans fondement» (Kremlin)

Le Kremlin a qualifié aujourd'hui de "sans fondement" les accusations selon lesquelles la Russie aurait entravé l'accès de la mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) à la ville syrienne de Douma, théâtre d'une récente attaque chimique présumée.

"Nous considérons ces accusations comme sans fondement", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le Royaume-Uni a affirmé aujourd'hui que la Russie et la Syrie n'avaient pas encore autorisé l'accès à Douma à la mission de l'OIAC, arrivée en Syrie pour enquêter sur l'attaque présumée aux "gaz toxiques" qui a fait des dizaines de morts dans cette ville syrienne selon des secouristes. "La Russie et la Syrie n'ont pas encore autorisé l'accès à Douma. Accès sans entrave essentiel. La Russie et la Syrie doivent coopérer", a déclaré l'ambassade britannique à La Haye dans un tweet.

Dès le début, la Russie a été catégoriquement contre des accusations ou jugements précipités et infondés" sur les éventuels auteurs de cette attaque "et s'est prononcée pour une enquête impartiale", a souligné pour sa part M. Peskov. Moscou, grand allié du régime syrien, s'est engagé à "ne pas s'ingérer" dans le travail de la mission de l'OIAC, officiellement invitée par les autorités de Damas qui nient avoir lancé une attaque chimique à Douma.