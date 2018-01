Accusé de viol, Tariq Ramadan placé en garde à vue à Paris

Lâché par le Qatar

Les ennuis de Tariq Ramadan ne sont pas seulement d'ordre judiciaire, puisque le Qatar, un des puissants parrains de l'islamologue proche des Frères musulmans, vient d'interdire l'entrée de son territoire au théologien suisse. Coupable de nuire à l'image du petit émirat du Golfe, Ramadan a tout bonnement été lâché par un de ses principaux soutiens, rapporte le site du magazine Le Point

"La rupture a été brutale. Il a été simplement prié de ne plus mettre les pieds dans le Golfe", a confié un politologue spécialisé dans les pays du Golfe à nos confrères français. "Selon mes sources à Doha, cela va encore plus loin : Ramadan serait interdit de séjour. On lui a vivement conseillé de ne plus mettre les pieds dans l'émirat afin d'éviter de gros ennuis", a pour sa part ajouté Antonio Amaniera, responsable du site Worldnewsmedias.com spécialisé dans le Qatar