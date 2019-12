Accident de bus en Tunisie: le bilan grimpe à vingt-six morts

Vingt-six personnes ont été tuées dans un accident de bus survenu, dimanche, dans le nord-ouest de la Tunisie, selon un nouveau bilan communiqué par le ministère tunisien de la Santé.

La même source a précisé que 17 autres personnes ont été blessées dans cet accident survenu suite à la chute d’un autocar dans un ravin après avoir franchi une barrière en fer.

En se rendant sur les lieux de ce drame, le Président tunisien, Kaïs Saïed, a fait endosser la responsabilité de l’accident « à tous ceux qui seraient responsables de l’état déplorable de la route reliant les délégations d’Amdoun et Ain Drahem ».

Le Président Saïed, qui était accompagné du chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Youssef Chahed, a exprimé son inquiétude quant à la détérioration de l’infrastructure dans la région, affirmant la nécessité d’intervenir au niveau de cette route pour préserver la sécurité de ses usagers.

Un précédent bilan provisoire faisait état de 24 morts et de blessés dans cet accident qui a eu lieu à 10h55 dans le gouvernorat de Béja au niveau de la route entre Amdoun et Ain Drahem. le bus est sorti de la route dans la région d’Aïn Snoussi, a indiqué pour sa part le ministère tunisien de l’Intérieur. Au total, 43 personnes, dont l’âge varie entre 20 et 30 ans, se trouvaient à bord de ce bus appartenant à une agence de voyage locale.

D’après le directeur régional de la protection civile de Béja, les résultats préliminaires de l’enquête ont révélé que l’accident serait dû à l’excès de vitesse, conjugué à une ignorance du conducteur de la route qu’il empruntait et de ses difficultés.