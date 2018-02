Abou Bakr al-Baghdadi serait toujours en vie

Plusieurs fois donné pour mort, Abou Bakr al-Baghdadi serait blessé et soigné dans le nord-est de la Syrie.

L'annonce a été faite ce lundi par un haut responsable du ministère irakien de l'Intérieur. Abou Bakr al-Baghdadi, le chef du groupe terroriste État islamique, serait «toujours vivant» et se cacherait «dans la région de la Jaziré» a déclaré le directeur général du département du renseignement et du contre-terrorisme, Abou Ali al-Basri, dans le quotidien gouvernemental As Sabah. CNN a également des informations similaires, émanant d'officiels américains.

Selon le responsable irakien qui parle «d'informations indubitables» et de sources issues du groupe terroriste, l'homme «souffre de blessures, de diabète et de fractures au corps et aux jambes qui l'empêchent de marcher sans assistance». Des blessures sans doute dues, toujours selon lui, «à des raids aériens contre les fiefs de l'EI en Irak». Il aurait ainsi été blessé vraisemblablement en mai dernier. L'EI est encore présent dans la région de la Jaziré du nord-est de la Syrie, grande plaine désertique à la lisière de l'Irak.

Pourtant, l'intéressé a été donné pour mort plusieurs fois. Le 16 juin 2017, la Russie avait affirmé avoir probablement tué Abou Bakr al-Baghdadi dans une attaque aérienne près de Raqqa en Syrie. Une information confirmée le mois suivant par l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) avant d'être contesté le 1er septembre par le général américain Stephen Townsend, commandant de la coalition contre Daech en Irak et en Syrie. Le haut responsable militaire affirmait que le chef de l'EI se cachait sans doute dans la vallée de l'Euphrate, dans l'est de la Syrie. Des rumeurs avaient aussi évoqué un temps sa mort en mars et octobre 2015 dans des raids aérien.

Né en 1971 à Fallouja en Irak, Abou Bakr al-Baghdadi, de son vrai nom Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarraï, avait proclamé à Mossoul le 3 juillet 2014 le «califat islamique» et ordonné aux musulmans de lui «obéir». Il s'agissait de son unique apparition publique. Il est l'un des hommes les plus recherchés de la planète.