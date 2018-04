Kate Middleton a accouché d'un petit garçon

Après le prince George et la princesse Charlotte, Kate Middleton a donné naissance à son troisième enfant, un petit prince, dans la Lindo Wing de l'hôpital St Mary de Londres. Le «royal baby 3» est né !

Le prince William l'avait annoncé dès le 22 mars : l'accouchement de Kate Middleton, enceinte de 8 mois, pouvait arriver «d'une minute à l'autre». Après avoir été admise à l'hôpital St Mary de Londres ce lundi aux alentours de 6 heures du matin, la duchesse de Cambridge a finalement donné naissance à son troisième enfant, un garçon, ce 23 avril (comme le prédisaient les bookmakers), confirme un communiqué officiel de Kensington Palace via Twitter. "Son Altesse Royale la duchesse de Cambridge a accouché sans problème à 11 heures du matin. Le bébé pèse 3,940 kg. Le prince William a assisté à l'accouchement. Son Altesse Royale et son enfant vont bien."

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018