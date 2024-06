L’analyse des rapports régionaux de l’Observatoire marocain des TPME (OMTPME) indique un ralentissement de l’entrepreneuriat au Maroc en 2022. Découlant du rapport national annuel, ces rapports fournissent un diagnostic du système productif de chaque région.

Ces rapports régionaux de l’OMTPME visent, à «mettre à la disposition des acteurs publics et privés une série d’indicateurs clés concernant la démographie, la santé économique et financière des entreprises, ainsi que les indicateurs sur l’entrepreneuriat féminin», indique l’instance.

Outre ces indicateurs habituels, l’édition 2022 des rapports régionaux de l’OMTPME a examiné le facteur genre, tant au niveau de l’emploi et des salaires, que de l’accès au financement des entreprises. Publiés récemment, les indicateurs concernant le tissu entrepreneurial ont révélé une baisse plus ou moins drastique de la création d’entreprises dans l’ensemble des régions en 2022. En effet, seulement deux régions sur les neuf concernées par l’analyse ont connu une croissance positive dans ce segment. Parallèlement, les défaillances d’entreprises se sont généralisées, avec des augmentations qui se sont presque généralisées.

Les dissolutions s’envolent

Pour ce qui est des chiffres, Casablanca-Settat (CS), Rabat-Salé-Kénitra (RSK) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTH) ont respectivement enregistré 35 %, 14 % et 11 % des entreprises créées en 2022. Si ces proportions demeurent les plus élevées observées, elles sont en revanche moins reluisantes en termes de variation. Hormis l’axe de la capitale économique qui s’est stabilisé avec une légère hausse de 1,3 %, il y a eu nettement moins de créations d’entreprises à RSK (-5,7 %) et à TTH (-22 %). Outre CS, «Béni Mellal-Khénifra (BMK) a enregistré la création de 1 834 Entreprises Personnes Morales – EPM en 2022, affichant une augmentation de 4,7 % par rapport à l’année 2021».

Les baisses observées dans les autres régions sont de 2,2 % à Fès-Meknès (FM), 7,9 % dans l’Oriental, 4 % pour le Souss-Massa (SM), 3,4 % à Marrakech-Safi (MS), et plus marquées à Drâa-Tafilalet (DT) avec -34,5 %. Concernant le segment des défaillances d’entreprises pour l’année étudiée, seule TTH a connu une baisse de 22,1 % du nombre d’entreprises en cours de dissolution. Toutes les autres régions ont vu le nombre d’entreprises mettant la clé sous la porte augmenter. MS a enregistré la plus forte hausse avec une augmentation de 80,4 %, suivie par BMK (+40,5 %), FM (+34,4 %), SM (+28,6 %), DT (+25 %), RSK (+16,8 %), CS (+10,8 %), et une hausse de 20 % dans l’Oriental.

Cette analyse, comparée des neuf rapports régionaux récemment publiés par l’OMTPME, montre une tendance baissière des créations d’entreprises, tandis que les dissolutions sont en hausse. Ce qui traduit, malheureusement, une situation morose pour les TPME. Il faudra attendre les prochains rapports pour évaluer l’efficacité des dernières mesures prises par le gouvernement afin de dynamiser l’écosystème entrepreneurial marocain.