Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations au Général Mahamat Idriss Deby Itno, à l’occasion de son élection à la magistrature suprême de la République du Tchad.

Dans ce message, le Souverain exprime au président de la République du Tchad, Chef de l’Etat, Ses félicitations les plus chaleureuses et Ses vœux les meilleurs de plein succès dans sa noble mission.

« En vous témoignant sa confiance dans cette étape essentielle du processus de transition démocratique, le peuple tchadien a manifesté sa reconnaissance pour votre engagement à défendre ses intérêts suprêmes et à réaliser ses aspirations vers davantage de progrès et de prospérité« , écrit le Roi dans ce message.

Rappelant que la République du Tchad et le Royaume du Maroc sont unis par de solides liens de fraternité, de solidarité agissante et de coopération fructueuse, le Souverain réitère Sa ferme détermination à œuvrer de concert avec le président tchadien en vue de consolider davantage ces relations exemplaires dans tous les domaines, « pour le plus grand bien de nos deux peuples et au service de la paix, de l’unité et du développement durable« .