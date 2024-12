Un premier parking intelligent a été inauguré, mercredi à Berkane, visant à améliorer la mobilité urbaine.

Inauguré par le gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, en présence de responsables locaux et d’élus, ce parking intelligent vise à renforcer l’infrastructure digitale de la ville, en accord avec la dynamique qu’elle connait dans les domaines de l’intelligence territoriale et de l’innovation, avec l’ambition d’en faire un centre de mobilité intelligente.

Réalisé par l’entreprise Parqour, en partenariat avec la province et la commune de Berkane, ainsi que les Sociétés locales de développement Majal Berkane et Harakyat Berkane, ce parking comprend un étage souterrain à la place de la Marche Verte, d’une superficie de près de 2.700 mètres carrés et pouvant abriter 80 véhicules.

Grâce à la technologie ALPR (Reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation) basée sur l’intelligence artificielle, Parqour relie les paiements associés aux plaques d’immatriculation directement au système, offrant une expérience simplifiée et sans ticket, redéfinissant ainsi les normes de stationnement.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil communal de Berkane, Mohamed Ibrahimi, a relevé que la réalisation de ce parking intelligent s’inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation urbaine de Berkane, en vue de renforcer ses infrastructures, en accord avec le développement technologique et digital que connait la ville.

D’autres parkings similaires verront le jour dans la ville de Berkane, dans le but de résoudre les problèmes d’encombrement dans plusieurs zones et de faciliter la vie des citoyens, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur d’aménagement au sein de Parqour, Nabil Bencharki, a indiqué que ce parking intelligent est doté d’un système de gestion de premier ordre utilisant des technologies de pointe, soulignant qu’il offre également des modes de paiement innovants, tels que le paiement via l’application mobile de l’entreprise, les QR codes, les cartes bancaires, ainsi que les paiements en espèces, réduisant ainsi les temps d’attente aux points d’entrée et de sortie.

Cette méthode, développée par l’entreprise à Berkane, est une première au niveau du Maroc, et contribuera à trouver des solutions innovantes au problème d’encombrement, en usant de l’intelligence artificielle et de la digitalisation, a-t-il ajouté, notant qu’une équipe spécialisée sera en charge de la gestion du parking.

Pour leur part, des citoyens se sont félicités de la mise en place de ce projet, qui utilise de nouvelles technologies, notant que ce parking apportera un plus dans le quartier et la ville, en contribuant grandement à réduire l’encombrement que connait la place de la Marche Verte.

Présente dans 22 pays, Parqour est reconnu pour son expertise dans le développement de solutions innovantes de stationnement et de mobilité intelligente, adaptées aux besoins locaux. Ces technologies avancées ont permis d’améliorer l’expérience urbaine et d’établir de nouvelles normes d’efficacité en matière de stationnement et de parking.