Suite aux très fortes précipitations orageuses qui se sont abattues sur 17 provinces et préfectures du royaume, le ministère de l’Intérieur informe, dans un bilan provisoire, que 11 décès ont été enregistrés dans les provinces de Tata (7 personnes), de Tiznit (2 personnes) et d’Errachidia (2 personnes dont un ressortissant étranger).

Aussi, 9 personnes sont actuellement portées disparues dans les provinces de Tata, d’Errachidia et de Taroudant suite à ces très fortes précipitations, a indiqué le porte-parole du ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Ces précipitations importantes enregistrées durant les deux dernières journées représentent environ la moitié du taux de précipitations annuelles moyennes que connaissent certaines zones touchées, voire dépassent ce taux comme il a été le cas à Tata (250 mm), à Tinghir (203 mm), à Figuig (114 mm) et à Ouarzazate (82 mm).

En ce qui est des pertes matérielles, les zones sinistrées ont connu, selon la même source, les dégâts suivants :

– Effondrement de 40 maisons, parmi lesquelles 24 ont été totalement détruites;

– Effondrement partiel ou total de 4 ouvrages d’art de taille moyenne;

– Endommagement de 93 tronçons routiers, entre routes nationales, régionales et provinciales, ce qui a abouti à la suspension de la circulation sur ces tronçons. Les autorités locales ont pu jusqu’à maintenant rétablir la circulation sur 53 de ces tronçons;

– Endommagement des réseaux d’alimentation en eau potable, en électricité et de téléphonie dans certaines zones;

Les autorités locales et les différents intervenants, dont les Forces Armées Royales, la Gendarmerie Royale, la Sûreté Nationale, les Forces Auxiliaires, la Protection Civile et les différentes administrations techniques concernées, se sont fortement mobilisés depuis les premiers instants, en deployant tous les moyens logistiques et humains nécessaires pour une intervention immédiate, pour faire face à cette situation exceptionnelle et pour dispenser l’aide nécessaire aux populations concernées, assure la même source.

Les efforts de tous les intervenants se poursuivent toujours, rajoute le communiqué, dans le but de désenclaver les zones sinistrées, de rétablir la circulation dans les tronçons routiers touchés et d’assurer la reprise de l’approvisionnement en eau potable, en électricité et des services de communications.

Le ministère invite également la population locale et les visiteurs des zones concernées à la prudence extrême et à éviter tout comportement qui puisse mettre leur vie en danger, surtout que les conditions météorologiques sont toujours instables, et de respecter les consignes des autorités locales pour leur sécurité.