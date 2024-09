Le quotidien “La Libre Belgique” a mis la lumière, mercredi, sur le retour de jeunes compétences belgo-marocaines vers leur pays d’origine, attirées par les multiples opportunités offertes.

« De jeunes Belgo-Marocains, souvent diplômés, préfèrent construire leur vie professionnelle à Casablanca, Marrakech ou Rabat plutôt quʼà Bruxelles”, rapporte le journal dans un article, ajoutant qu’il s’agit d’un phénomène « dont tout le monde parle autour des tables familiales« .

Le retour dʼune partie de la diaspora sʼinscrit dans « une dynamique plus large qui voit des Français, des Espagnols, des Italiens ou des Rwandais, jeunes professionnels, étudiants et digital nomads de toutes origines, rejoindre pour des raisons diverses, lʼeldorado marocain”, écrit la publication.

Et de souligner que le Royaume s’est engagé dans un important programme de réformes et soutient « un modèle de croissance créateur dʼemplois tiré par le secteur privé« , selon un récent rapport de la Banque mondiale cité par le journal, qui note que le Maroc a également développé “une politique dʼaccompagnement des compétences et des talents venus de lʼétranger”.

Lire aussi: L’ambassade du Maroc en Belgique célèbre les élèves méritants en arabe

Cité dans cet article, Jérémy Mandin, chercheur à lʼUniversité de Liège, a expliqué que ce phénomène résulte notamment de lʼenvie de rejoindre des régions dynamiques, des villes mondialisées et globales qui offrent de nombreuses opportunités. “Cʼest le cas de Dubaï, Montréal et, de plus en plus, du Maroc”, a-t-il estimé.

Concernant les Belgo-Marocains, ce retour au pays sʼappuie aussi sur des raisons affectives, religieuses, culturelles et professionnelles. “Oui, ils restent attachés à la Belgique qui les a vus grandir, mais je suis certain que plus le Maroc se développera, plus ce phénomène de retour prendra de lʼampleur”, a déclaré à la Libre un haut fonctionnaire belge d’origine marocaine.

“Vous savez, même le parcours jusquʼen demi-finale du Maroc lors de la Coupe du monde 2022 a participé à un tel mouvement. Cette épopée a engendré un grand sentiment de fierté, dʼappartenance, dʼattrait pour le pays”, a-t-il estimé.