Les fortes pluies qui se sont abattues sur la région d’Imlchil, dans la province de Midelt, vendredi, ont provoqué des inondations importantes, causant des «dégâts matériels significatifs».

Les crues torrentielles ont détruit les cultures agricoles le long de l’oued Assif Melloul, principalement des pommes et des pommes de terre, rapportent plusieurs médias locaux. De plus, une voiture a été emportée à Imilchil, et un camion de transport de marchandises a été emporté à Aït Sidi Hussein.

Les inondations ont également entraîné la fermeture temporaire de la circulation sur la route nationale n° 12, avant que les autorités locales n’interviennent pour rétablir la circulation sur cet axe névralgique pour la région.

تسبب الأمطار الغزيرة التي عرفتها منطقة إملشيل، التابعة لإقليم ميدلت، أمس الجمعة في حدوث فيضانات خلفت « خسائر مادية مهمة » حسب ما أفاد مصدر محلي لموقع القناة الثانية.

La Direction générale de la météorologie (DGM) a émis vendredi matin un bulletin d’alerte prévoyant de fortes averses orageuses, accompagnées de grêle et de rafales de vent, se sont abattues vendredi sur les provinces de Boulemane, Errachidia, Midelt, Tinghir et Ouarzazate.

Les fortes pluies qui ont touché ces provinces ont provoqué de puissantes crues, entraînant des perturbations dans la circulation sur plusieurs axes routiers de ces provinces de la région Drâa-Tafilalet.

Plusieurs zones de ces provinces ont connu des pluies intenses, entraînant des écoulements importants dans les oueds et rivières, provoquant des inondations dans certaines zones, et impactant les déplacements des citoyens ainsi que la circulation des camions et des transports publics.

أمطار غزيرة عرفتها بعض المناطق من #المغرب هذه الأيام والحمد لله، مصحوبة أحيانا بعواصف رعدية.

هذا الفيديو صور اليوم في نواحي الريش نواحي تنغير من إقليم الرشيدية حيث أدت الأمطار الغزيرة والرعدية إلى قطع بعض الطرق.

Dans ce contexte, la Direction régionale de l’Équipement et de l’Eau de la région Drâa-Tafilalet a appelé les usagers de la route à faire preuve de prudence, soulignant la nécessité de suivre les consignes de sécurité et d’éviter de circuler dans les zones sujettes aux inondations.

تأثر إقليم #تنغير في #المغرب لأمطار رعدية غزيرة مع تساقط لحبات البرد.. مناظر جميلة للأمطار الغزيرة في تنغير في المغرب..

Elle a également conseillé aux conducteurs d’éviter de conduire dans de mauvaises conditions météorologiques et de se tenir éloignés des zones basses et des cours d’eau.

وفي #المغرب مناظر مرعبة 😨للسيول التي تشكلت نتيجة العواصف الرعدية التي ضربت عدة مناطق أبرزها إقليمي #تنغير و #ورزازات..

Les autorités locales, en collaboration avec les équipes du ministère de l’Équipement et de l’Eau et les conseils locaux, surveillent la situation de près.

مزيد من المقاطع للأدوية الجارفة أمس في أقاليم #تنغير و #ورزازات و #الرشيدية و #بني_ملال..

À cet effet, plusieurs équipes ont été déployées dans les zones touchées pour fournir de l’aide et faciliter la circulation autant que possible.

تبارك الله ماشاء الله و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

اللهم صيباً نافعاً مباركاً فيه

ورزازات الأن حمولة ضخمة لواد تماسينت 🌧

Des efforts sont également en cours pour nettoyer les routes et enlever les obstacles pouvant entraver les passages.

Ce samedi la DGM a publié un nouveau bulletin d’alerte prévoyant de fortes averses orageuses accompagnées de la grêle et de rafales de vent sont attendues ce samedi dans certaines provinces du Royaume.