Le secteur industriel marocain a connu une expansion remarquable au cours des deux dernières décennies, pour s’imposer comme un véritable catalyseur d’investissement et d’exportation, a affirmé, mercredi à Benguerir, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Intervenant à l’ouverture de la 2ème édition de la Journée nationale de l’industrie (JNI), qui se tient sous le thème « Inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la souveraineté, une vision Royale au service du citoyen et des territoires », M. Mezzour a mis en avant les multiples chiffres qui reflètent les progrès significatifs réalisés par l’industrie marocaine.

Il a, dans ce sens, précisé que le Maroc a réalisé des progrès significatifs dans l’industrie, multipliant les emplois par deux, les entreprises par trois, et le chiffre d’affaires par quatre. « Nous sommes passés de 185 milliards de dirhams (MMDH) en 1999 à 800 MMDH en 2023 », a précisé le ministre, ajoutant qu’en matière d’exportations, le chiffre est encore plus impressionnant, avec une augmentation de 61 MMDH à 377 MMDH.

M. Mezzour a aussi mis en exergue le rôle central du secteur industriel dans la création d’emplois, notamment pour les femmes, qui occupent désormais 44% des postes dans l’industrie, y compris dans des domaines tels que l’ingénierie et la direction générale.

« Chaque jour, l’industrie marocaine génère 2 MMDH de chiffre d’affaires, dont un milliard à l’exportation, avec 90% des exportations de biens étant des produits transformés », a-t-il poursuivi, soulignant la montée en gamme de l’industrie nationale qui a déjà atteint 75% de son objectif d’exportation en termes d’industries complexes fixé pour 2035.

M. Mezzour a, parallèlement, fait savoir que le secteur automobile, fer de lance de cette croissance, a atteint un chiffre d’affaires de 150 MMDH, avec un potentiel de multiplication par cinq ou six grâce au développement de la chaîne de valeur des batteries, rappelant que le Maroc a désormais une compétitivité industrielle comparable à celle de la Chine, notamment avec une intégration locale de 69% dans l’automobile.

En ce qui concerne l’aéronautique, le Royaume enregistre un chiffre d’affaires de 23 MMDH, avec une intégration industrielle de 42%, a précisé le ministre, évoquant l’intérêt croissant des constructeurs pour un éventuel assemblage final d’avions au Maroc, notamment des drones et des véhicules volants.

Lire aussi: Saisie de 134 Fiat Topolino en Italie: Mezzour critique le repli protectionniste des pays industrialisés

Sur le plan des fertilisants, le Maroc continue de jouer un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire mondiale, grâce à l’Office chérifien des phosphates (OCP), a-t-il relevé, insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts afin de renforcer l’écosystème industriel, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, pour inaugurer une nouvelle ère industrielle axée sur la souveraineté, l’innovation et la durabilité.

A l’issue de la cérémonie d’ouverture de cette journée, trois conventions ont été signées. Il s’agit d’une convention de mise en valeur pour l’aménagement et le développement du parc industriel de Benguerir, s’étendant sur 213 hectares (Ha) avec un investissement de 900 millions de dirhams (MDH).

Ce projet stratégique vise plusieurs secteurs, notamment l’énergie verte, les industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques, ainsi que l’automobile, l’agroalimentaire et les batteries électriques.

Lire aussi: Mezzour: «On va doubler le nombre d’emplois en aéronautique d’ici 2030»

La deuxième convention porte sur l’aménagement et le développement du parc industriel de Jorf qui couvrira 308 hectares avec un investissement de 1,4 MMDH.

En outre, une convention-cadre a été signée pour renforcer le partenariat entre la recherche et l’industrie. Elle vise une meilleure synergie entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, pour encourager la recherche et développement (R&D) orientée vers les besoins industriels du Royaume.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative du ministère de l’Industrie et du Commerce et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), la 2ème édition de la JNI vise à favoriser les échanges sur les nouveaux enjeux liés au développement du secteur industriel afin d’atteindre son plein potentiel.

Cette journée a également pour objectif de promouvoir une industrie nationale forte et résiliente, exploitant pleinement le potentiel des régions pour créer davantage de valeur et de richesse.