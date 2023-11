Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 6 novembre 2023:

-Temps assez froid sur les reliefs et les Hauts Plateaux.

-Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies par endroits sur les hauts plateaux orientaux, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions voisines.

-Bruines locales sur les côtes entre Kenitra et Safi et sur les côtes entre Agadir et Tan-Tan.

-Ciel peu à passagèrement nuageux sur les plaines Nord et Centre.

-Chutes de neige la nuit suivante sur les Haut et Moyen Atlas.

-Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur les côtes Centre et le Nord des provinces Sud.

-Températures minimales de l’ordre de 02/09°C sur l’Atlas, le Rif, les Hauts Plateaux Orientaux et les Plateaux des Phosphates et d’Oulmes, de 18/22°C sur les côtes Centre et Sud et de 10/17°C sur le reste du pays.

-Températures journalières en baisse avec temps assez froid sur les reliefs et les Hauts Plateaux.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Larache et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.